ХІІІ Форум регионов Беларуси и России принимает Минск и Минская область

ХІІІ Форум регионов Беларуси и России 25 июня принимает Минск и Минская область. Многочисленные российские делегации уже приступили к работе по тематическим секциям. Что обсуждают в индустриальном парке "Великий камень"?

В индустриальном парке "Великий камень" расположились и проходят сразу 2 тематические секции ХІІІ Форума регионов Беларуси и России. Выбор площадки - неслучайный. Стороны говорят о том, как в постоянно меняющемся и нестабильном мире обеспечить главный фундамент Союза Беларуси и России - технологический суверенитет Союзного государства.

Несмотря на то, что "Великий камень" называют жемчужиной Шелкового пути, сегодня среди его резидентов имеются и российские кампании. Таковых с российским и совместным капиталом насчитывается 15, и сегодняшний форум однозначно должен только поспособствовать увеличению их количества и совместных белорусско-российских проектов.

здание в Великом камне news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2aad59a-6bd9-4289-8f47-b729f0c241a4/conversions/32c263c4-e472-4bc4-8f55-8b32a93f2827-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2aad59a-6bd9-4289-8f47-b729f0c241a4/conversions/32c263c4-e472-4bc4-8f55-8b32a93f2827-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2aad59a-6bd9-4289-8f47-b729f0c241a4/conversions/32c263c4-e472-4bc4-8f55-8b32a93f2827-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2aad59a-6bd9-4289-8f47-b729f0c241a4/conversions/32c263c4-e472-4bc4-8f55-8b32a93f2827-xl-___webp_1920.webp 1920w

Геннадий Клыга, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

"Я надеюсь, что это однозначно прорастет. Мы возлагаем большие надежды именно на развитие автомобилестроения. В "Великом камне" есть такой очень серьезный производитель, как Falcon Power, который выпускает двигатели для нашей техники. Он зарегистрирован как отечественный производитель, и его товар учитывается как резидент Республики Беларусь. Мы считаем, что дальнейшим стимулом для развития промышленной корпорации все-таки будет являться статус Союзного государства. Мы надеемся, что в ближайшее время будут приняты стимулирующие меры для производителей двух сторон, чтобы все-таки эти товары имели как минимум национальный режим в рамках госзакупок в двух странах, чтобы имели приоритет при выделении финансирования, льготного кредитования".

Идет активная работа пленарного заседания по сотрудничеству в реализации совместных инновационных проектов в целях укрепления технологического суверенитета Союзного государства. В ней принимают участие свыше полсотни человек - от руководителей профильных министерств до представителей ведущих промышленных предприятий.

Так, например, Гомсельмаш уже не первый год сотрудничает с российскими регионами. Более 50% продукции сегодня поставляется на ключевой рынок, в Россию. И сегодня вместе работаем уже над инновационным и технологичным продуктом.

Главная задача, которая стоит перед странами, - уйти от критической зависимости от зарубежных технологий.

Виталий Шелег news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a688f91a-db80-402a-ac30-640d71a12261/conversions/37f5f0b9-0f49-4357-8f8c-e870b608772d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a688f91a-db80-402a-ac30-640d71a12261/conversions/37f5f0b9-0f49-4357-8f8c-e870b608772d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a688f91a-db80-402a-ac30-640d71a12261/conversions/37f5f0b9-0f49-4357-8f8c-e870b608772d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a688f91a-db80-402a-ac30-640d71a12261/conversions/37f5f0b9-0f49-4357-8f8c-e870b608772d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"У нас есть совместная компания "Брянсксельмаш", которая занимается сборкой и локализацией комбайна, получившего в прошлом году Государственный знак качества из рук Президента. Данная модель локализована на территории Российской Федерации уже более чем на 70 %, и мы рассматриваем это предприятие как надежное окно на российский рынок", - рассказал гендиректор ОАО "Гомсельмаш" Виталий Шелег.

Работа секции продолжается. Ее главный итог - это подписание пакета документов о сотрудничестве между Беларусью и Россией.