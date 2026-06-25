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В Верховном суде обсуждают продовольственную безопасность и ищут пути защиты Союзного рынка
В Минске и Минском районе стартовал Форум регионов Беларуси и России. 24 июня в первый день проходят 10 тематических секций, посвященных белорусско-российскому сотрудничеству. Акценты поставлены на промышленную кооперацию, социальную политику, образование и здравоохранение.
Главная задача секции Форума регионов в Верховном суде - это обеспечить комфортные и понятные условия внутри рынка и защитить его. У Беларуси есть концепция безопасности Союзного государства, в которой прописана как раз-таки продовольственная безопасность, и в ней задачи по реализации общей аграрной политики, импортозамещению, развитию инфраструктуры, создание и модернизация совместных логистических цепочек, систем хранения.
Как отметил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, структура торговли сегодня меняется. Можно заметить, что люди покупают белорусскую продукцию, в том числе и через различные доставки и маркетплейсы, что, конечно, меняет подходы в работе. Наша главная задача - адаптироваться к этим изменениям и создать комфортные условия для всех участников рынка.
Игорь Ляхов, председатель Смоленской областной думы России:
"По всем направлениям мы должны только улучшать. Для чего? Для того чтобы была более сильная интеграция, мы могли производить и создавать совместно конкурентоспособную продукцию. Я уверен, что со своими коллегами, белорусскими законодателями, мы точно в процессе обсуждения нащупаем еще новые темы. И в предвкушении, что это будет, я как бы оставлю точки над "i". Я думаю, что нам надо расширять возможности взаимодействия и перемещения продукции".
Важная тема в белорусско-российском сотрудничестве - это защита от недобросовестного импорта. Как раз-таки эта задача теперь ложится на Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства - орган, который приняли в 2026 году на Высшем Госсовете. Это дополнительный фильтр поступающих товаров, который предотвратит барьеры во взаимной торговле.
Кроме этого, как итог, должны сегодня принять рекомендации по тому, как усовершенствовать правовое регулирование в сфере продовольственной безопасности Союзного государства и предложения, которые в том числе включат в итоговый документ форума.
25 июня также состоится подписание соглашения между Гомельской областной организацией Белорусского союза женщин и Пензенским региональным отделением Союза женщин России.