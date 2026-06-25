В Верховном суде обсуждают продовольственную безопасность и ищут пути защиты Союзного рынка

В Минске и Минском районе стартовал Форум регионов Беларуси и России. 24 июня в первый день проходят 10 тематических секций, посвященных белорусско-российскому сотрудничеству. Акценты поставлены на промышленную кооперацию, социальную политику, образование и здравоохранение.

Главная задача секции Форума регионов в Верховном суде - это обеспечить комфортные и понятные условия внутри рынка и защитить его. У Беларуси есть концепция безопасности Союзного государства, в которой прописана как раз-таки продовольственная безопасность, и в ней задачи по реализации общей аграрной политики, импортозамещению, развитию инфраструктуры, создание и модернизация совместных логистических цепочек, систем хранения.

Как отметил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, структура торговли сегодня меняется. Можно заметить, что люди покупают белорусскую продукцию, в том числе и через различные доставки и маркетплейсы, что, конечно, меняет подходы в работе. Наша главная задача - адаптироваться к этим изменениям и создать комфортные условия для всех участников рынка.

Игорь Ляхов, председатель Смоленской областной думы России:

"По всем направлениям мы должны только улучшать. Для чего? Для того чтобы была более сильная интеграция, мы могли производить и создавать совместно конкурентоспособную продукцию. Я уверен, что со своими коллегами, белорусскими законодателями, мы точно в процессе обсуждения нащупаем еще новые темы. И в предвкушении, что это будет, я как бы оставлю точки над "i". Я думаю, что нам надо расширять возможности взаимодействия и перемещения продукции".

Игорь Ляхов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4780fa4d-ca5d-4ec9-93f1-75a47d567e48/conversions/7a514a95-5cb4-428e-a7f1-18cb521fc083-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4780fa4d-ca5d-4ec9-93f1-75a47d567e48/conversions/7a514a95-5cb4-428e-a7f1-18cb521fc083-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4780fa4d-ca5d-4ec9-93f1-75a47d567e48/conversions/7a514a95-5cb4-428e-a7f1-18cb521fc083-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4780fa4d-ca5d-4ec9-93f1-75a47d567e48/conversions/7a514a95-5cb4-428e-a7f1-18cb521fc083-xl-___webp_1920.webp 1920w

Важная тема в белорусско-российском сотрудничестве - это защита от недобросовестного импорта. Как раз-таки эта задача теперь ложится на Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства - орган, который приняли в 2026 году на Высшем Госсовете. Это дополнительный фильтр поступающих товаров, который предотвратит барьеры во взаимной торговле.

Кроме этого, как итог, должны сегодня принять рекомендации по тому, как усовершенствовать правовое регулирование в сфере продовольственной безопасности Союзного государства и предложения, которые в том числе включат в итоговый документ форума.