В Москве прошел Международный форум "Примаковские чтения"

К чему могут привести последствия глобальных региональных конфликтов? И как агрессивная внешняя политика США влияет на мировую геополитику?

В Москве состоялся Международный форум "Примаковские чтения", который традиционно собрал известных российских и зарубежных экспертов в области международной безопасности, мировой политики и экономики.

Главная тема - "Мир без правил: Силовая игра?". Как отметили участники, сегодня основные риски для евразийской безопасности - это кризис на Ближнем Востоке, конфликт в Украине и усиленная милитаризация Европы, особенно тех ее стран, которые находятся в непосредственной близости с западными границами Союзного государства. Кроме того, настораживают явно провокационные заявления в адрес Беларуси со стороны киевского режима.

Алексей Громыко, директор Института Европы Российской академии наук:

"Я думаю, это очередная провокация, запущенная ради продолжения политического шоу. Интересно, что Зеленский стал делать такие заявления сразу после его визита в Лондон, поэтому, скорее всего, это не только его выдумка. Партия войны в Европе сейчас идет на эскалацию, чувствуя, что у нее осталось не так много времени, чтобы продвинуть свое видение того, как украинский кризис должен закончиться. Поэтому здесь надо действовать максимально взвешенно, осторожно, не поддаваться ни на какие провокации, не прогибаться под этой вражеской риторикой со стороны Киева".

Алексей Громыко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c68216c0-235b-493f-bdc9-77e0779d1216/conversions/f85364b2-03b1-4087-b6dc-f01b0eab9cf7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c68216c0-235b-493f-bdc9-77e0779d1216/conversions/f85364b2-03b1-4087-b6dc-f01b0eab9cf7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c68216c0-235b-493f-bdc9-77e0779d1216/conversions/f85364b2-03b1-4087-b6dc-f01b0eab9cf7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c68216c0-235b-493f-bdc9-77e0779d1216/conversions/f85364b2-03b1-4087-b6dc-f01b0eab9cf7-xl-___webp_1920.webp 1920w