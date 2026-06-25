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Премьер Словакии намерен блокировать выделение 70 млрд долларов Украине
Автор:Редакция news.by
Словакия прекращает всякое участие в финансировании Украины, объявил премьер-министр республики.
По словам Фицо, на июльском саммите в Анкаре НАТО собирается принять решение о выделении Киеву дополнительных 70 млрд долларов. Словакия намерена приложить все силы к тому, чтобы блокировать такое решение.
Он отметил, что поддержка Украины не просто слишком дорого обходится Европе, но наносит прямой и все более ощутимый урон экономикам Старого Света.
Затягивать кризис в Украине и тем самым провоцировать кризис у себя, с точки зрения Фицо, это абсолютно проигрышный управленческий подход.