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Премьер Словакии намерен блокировать выделение 70 млрд долларов Украине

Словакия прекращает всякое участие в финансировании Украины, объявил премьер-министр республики.

По словам Фицо, на июльском саммите в Анкаре НАТО собирается принять решение о выделении Киеву дополнительных 70 млрд долларов. Словакия намерена приложить все силы к тому, чтобы блокировать такое решение.

Он отметил, что поддержка Украины не просто слишком дорого обходится Европе, но наносит прямой и все более ощутимый урон экономикам Старого Света.

Затягивать кризис в Украине и тем самым провоцировать кризис у себя, с точки зрения Фицо, это абсолютно проигрышный управленческий подход.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Роберт ФицоСловакиясаммит НАТО