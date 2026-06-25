Украинцы смогут посещать приграничье Беларуси для сбора грибов и ягод

Граждане Украины смогут посещать приграничные территории для сбора грибов и ягод. Этот механизм сейчас прорабатывают белорусские пограничники по указанию Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В Госпогранкомитете заявили, что готовы обеспечить сезонный упрощенный пропуск на территорию ландшафтного заказника "Ольманские болота" в Столинском районе Брестской области.

Граждане Украины смогут пересечь границу в трех местах упрощенного пропуска: "Мутвица", "Хиничев" и "Селище" на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое и Познань Ровенской области.