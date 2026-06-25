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Минский выставочный центр стал деловой площадкой Форума регионов Беларуси и России

Минский международный выставочный центр стал деловой площадкой и центром договоренностей для углубления Союзной интеграции в рамках Форума регионов Беларуси и России.

В первый день Форума регионов Беларуси и России эта площадка становится с одной стороны деловой, с другой стороны - развлекательной. Буквально по соседству развивается деловой диалог между Башкортостаном и Беларусью. Это важный регион для Беларуси, стратегический партнер: внешнеэкономические связи есть в сельском хозяйстве, туризме, промышленности и гуманитарной области.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана:

"Диалог у нас происходит как раз-таки по сотрудничеству в поставках продукции. Мы представляем производство продуктов питания у нас в республике и, соответственно, с ребятами обсуждаем возможность использования их потенциала. У нас возникают проблемы с логистикой, поэтому ищем возможные пути решения".

первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана

Основной день Форума регионов в Международном минском выставочном центре пройдет 26 июня, включая пленарное заседание и встречи с губернаторами. 24 июня проходят прямые контакты регионов. Это и есть тот строительный материал, на котором строятся стены глобально Союзного государства.

Разделы:

ОбществоРегионы

Теги:

Беларусь-РоссияМинский международный выставочный центрБашкортостанФорум регионов