Минский выставочный центр стал деловой площадкой Форума регионов Беларуси и России

Минский международный выставочный центр стал деловой площадкой и центром договоренностей для углубления Союзной интеграции в рамках Форума регионов Беларуси и России.

В первый день Форума регионов Беларуси и России эта площадка становится с одной стороны деловой, с другой стороны - развлекательной. Буквально по соседству развивается деловой диалог между Башкортостаном и Беларусью. Это важный регион для Беларуси, стратегический партнер: внешнеэкономические связи есть в сельском хозяйстве, туризме, промышленности и гуманитарной области.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана:

"Диалог у нас происходит как раз-таки по сотрудничеству в поставках продукции. Мы представляем производство продуктов питания у нас в республике и, соответственно, с ребятами обсуждаем возможность использования их потенциала. У нас возникают проблемы с логистикой, поэтому ищем возможные пути решения".

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