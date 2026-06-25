Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Более 1 млн цветов высадят в Витебске к "Славянскому базару"

Праздник искусства в васильковых тонах: более миллиона цветов высадят в Витебске к "Славянскому базару". Акцент поставлен на вертикальное озеленение: подвесные кашпо с подсветкой и живые гирлянды вдоль магистралей.

В яркую палитру фестиваля добавят красок и цветущие мосты - тренд, особенно полюбившийся жителям и гостям города.

Валентина Шендюкова, директор предприятия "Витебский зеленстрой":

"Сделали акцент на наш васильковый край, васильковый город. Это наша девочка, которая появилась в Год белорусской женщины, которую мы украсили васильками. Огромное количество вертикального озеленения - это и площадь Победы, где мы поставили оригинальную композицию - сердце, украшенное сурфиниями".

директор предприятия "Витебский зеленстрой"

Озеленители делают ставку на устойчивые к жаре, дождю и ветру сорта, но экспериментируют продуманно. Среди новинок этого лета - пышная бакопа и цветок-хамелеон альтернантера.

Разделы:

ОбществоВитебская областьРегионы

Теги:

Славянский базар в Витебскецветы