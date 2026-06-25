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Более 1 млн цветов высадят в Витебске к "Славянскому базару"
Праздник искусства в васильковых тонах: более миллиона цветов высадят в Витебске к "Славянскому базару". Акцент поставлен на вертикальное озеленение: подвесные кашпо с подсветкой и живые гирлянды вдоль магистралей.
В яркую палитру фестиваля добавят красок и цветущие мосты - тренд, особенно полюбившийся жителям и гостям города.
Валентина Шендюкова, директор предприятия "Витебский зеленстрой":
"Сделали акцент на наш васильковый край, васильковый город. Это наша девочка, которая появилась в Год белорусской женщины, которую мы украсили васильками. Огромное количество вертикального озеленения - это и площадь Победы, где мы поставили оригинальную композицию - сердце, украшенное сурфиниями".
Озеленители делают ставку на устойчивые к жаре, дождю и ветру сорта, но экспериментируют продуманно. Среди новинок этого лета - пышная бакопа и цветок-хамелеон альтернантера.