Более 1 млн цветов высадят в Витебске к "Славянскому базару"

Праздник искусства в васильковых тонах: более миллиона цветов высадят в Витебске к "Славянскому базару". Акцент поставлен на вертикальное озеленение: подвесные кашпо с подсветкой и живые гирлянды вдоль магистралей.

В яркую палитру фестиваля добавят красок и цветущие мосты - тренд, особенно полюбившийся жителям и гостям города.

Валентина Шендюкова, директор предприятия "Витебский зеленстрой":

"Сделали акцент на наш васильковый край, васильковый город. Это наша девочка, которая появилась в Год белорусской женщины, которую мы украсили васильками. Огромное количество вертикального озеленения - это и площадь Победы, где мы поставили оригинальную композицию - сердце, украшенное сурфиниями".

Валентина Шендюкова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47557811-be5a-43ae-8d0e-28da2863921c/conversions/c7b45d54-34b6-43fe-9d70-ec6fec216392-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47557811-be5a-43ae-8d0e-28da2863921c/conversions/c7b45d54-34b6-43fe-9d70-ec6fec216392-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47557811-be5a-43ae-8d0e-28da2863921c/conversions/c7b45d54-34b6-43fe-9d70-ec6fec216392-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47557811-be5a-43ae-8d0e-28da2863921c/conversions/c7b45d54-34b6-43fe-9d70-ec6fec216392-xl-___webp_1920.webp 1920w