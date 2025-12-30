3.72 BYN
2.89 BYN
3.41 BYN
Латвия завершила строительство забора на границе с Россией
Автор:Редакция news.by
Латвия достроила забор на границе с Россией. Протяженность нового ограждения составила около 280 км. Власти называют проект частью "современной системы охраны", куда входят патрульные дороги, камеры и инженерные сооружения. Годом ранее было завершено строительство подобного ограждения на границе с Беларусью длиной в 145 км.
Министр внутренних дел Латвии отметил, что их целью является создание самой современной системы охраны восточных рубежей ЕС. Планируется, что оснащение всей внешней сухопутной границы технологической инфраструктурой будет полностью завершено к концу 2026 года.