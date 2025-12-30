Латвия завершила строительство забора на границе с Россией

Латвия достроила забор на границе с Россией. Протяженность нового ограждения составила около 280 км. Власти называют проект частью "современной системы охраны", куда входят патрульные дороги, камеры и инженерные сооружения. Годом ранее было завершено строительство подобного ограждения на границе с Беларусью длиной в 145 км.