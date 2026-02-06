Лавров: Киев готов сделать все, чтобы сорвать переговоры

Покушение на генерала Владимира Алексеева в Москве - это террористический акт, который в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации и срыв переговоров. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные в свою очередь на срыв переговорного процесса, и готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования", - сказал он на пресс-конференции".