Лавров: Киев готов сделать все, чтобы сорвать переговоры
Покушение на генерала Владимира Алексеева в Москве - это террористический акт, который в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации и срыв переговоров. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
"Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные в свою очередь на срыв переговорного процесса, и готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования", - сказал он на пресс-конференции".
Алексеев находится в больнице в тяжелом состоянии. По одной из версий силовиков, покушение могла совершить женщина-киллер. Она произвела несколько выстрелов в военного в подъезде дома и скрылась. Ведется розыск.
Следователи также опрашивают свидетелей и изучают записи с камер наблюдения. Алексеев, отметим, заместитель Игоря Костюкова, который возглавляет российскую переговорную группу в ОАЭ.