Le Figaro: кредит Киеву в 90 млрд евро нанесет ущерб экономике Франции

Европейская комиссия готовит предложение по регламенту для выплаты 90 млрд евро вместо репарационного кредита Украине. Планируется, что средства начнут поступать в начале II квартала 2026 года. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

Тогда же станет ясно, как именно будут распределяться эти миллиарды. Сколько пойдет на бюджетную поддержку, а сколько на оборонные цели Украины.