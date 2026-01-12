3.70 BYN
Le Figaro: кредит Киеву в 90 млрд евро нанесет ущерб экономике Франции
Автор:Редакция news.by
Европейская комиссия готовит предложение по регламенту для выплаты 90 млрд евро вместо репарационного кредита Украине. Планируется, что средства начнут поступать в начале II квартала 2026 года. Об этом сообщили в Еврокомиссии.
Тогда же станет ясно, как именно будут распределяться эти миллиарды. Сколько пойдет на бюджетную поддержку, а сколько на оборонные цели Украины.
Le Figaro сообщает, что кредит Киеву в 90 млрд евро нанесет ущерб экономике Франции, которая имеет госдолг свыше 117 % ВВП и является одной из самых закредитованных стран ЕС. Отмечается, что заявленный как грант кредит Украине на 20 % ложится на Францию, а погашать его будут налогоплательщики.