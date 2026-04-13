Легендарный Конор Макгрегор призвал к стачке дальнобойщиков Ирландии

В Ирландии протест дальнобойщиков и аграриев против дороговизны топлива перерастает сегодня в общенациональную стачку. К участию в ней призвал самый популярный ирландец - боец Конор Макгрегор: видимо, он и возглавит протест, начав таким образом свою карьеру политика.



На прошлой неделе колонны грузовиков и тракторов уже блокировали НПЗ и нефтяные терминалы в портах: властям Ирландии даже пришлось поднять армию. Но ситуация не идет на спад, протест превращается в настоящий бунт до полной победы восставших.