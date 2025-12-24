Литовская ассоциация перевозчиков возмутилась заявлением премьер-министра страны

Литовские перевозчики близки к отчаянию. В TikTok появился счетчик, в реальном времени фиксирующий их убытки. В том числе и таким образом, т.е. намеком и укором дальнобойщики пытаются добиться от властей урегулирования конфликта, который спровоцировало литовское правительство. Пока все усилия перевозчиков тщетны. На данный момент ущерб составляет 150 млн евро и продолжает расти.