Литовская ассоциация перевозчиков возмутилась заявлением премьер-министра страны
Автор:Редакция news.by
Литовские перевозчики близки к отчаянию. В TikTok появился счетчик, в реальном времени фиксирующий их убытки. В том числе и таким образом, т.е. намеком и укором дальнобойщики пытаются добиться от властей урегулирования конфликта, который спровоцировало литовское правительство. Пока все усилия перевозчиков тщетны. На данный момент ущерб составляет 150 млн евро и продолжает расти.
Накануне премьер Ругинене заявила, что проблема постепенно решается, большинство дальнобойщиков, застрявших в Беларуси, уже вернулось на маршруты. Ассоциация перевозчиков возмутилась: премьер либо заблуждается сама, либо вводит в заблуждение литовцев. Никаких мер для решения проблемы власти по-прежнему не принимают.