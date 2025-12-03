Литовские перевозчики назначили акцию протеста на 10 декабря в Вильнюсе

Литовские перевозчики, грузовики которых остались в Беларуси, намерены 10 декабря провести акцию протеста в Вильнюсе. Убытки, по оценкам транспортных компаний, уже достигли 100 млн евро и растут с каждым днем.

Но литовские власти продолжают избегать диалога с Беларусью и не стремятся решить проблему. Более того, Вильнюс встал в позу жертвы и нагнетает скандал с Минском из-за литовских грузовиков, которым белорусская сторона якобы не позволяет вернуться в Литву. Дошло до жалобы в Еврокомиссию, чтобы там оказали помощь их перевозчикам.