Литовские перевозчики подадут иск против своего правительства
Автор:Редакция news.by
Перевозчики Литвы выступят с судебным иском против своего правительства из-за застрявших в Беларуси грузовиков. Ситуация с фурами так и не изменилась.
В конце октября 2025 года власти Литвы в одностороннем порядке закрыли границу с Беларусью. Пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" возобновили работу ночью 20 ноября. Но перевозчики до сих пор не получают от официального Вильнюса никакой информации о происходящем.
В общей сложности к иску присоединилось более ста компаний. Их убытки только к началу декабря достигли почти 100 млн евро.