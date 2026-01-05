Литовские перевозчики подадут иск против своего правительства

Перевозчики Литвы выступят с судебным иском против своего правительства из-за застрявших в Беларуси грузовиков. Ситуация с фурами так и не изменилась.

В конце октября 2025 года власти Литвы в одностороннем порядке закрыли границу с Беларусью. Пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай" возобновили работу ночью 20 ноября. Но перевозчики до сих пор не получают от официального Вильнюса никакой информации о происходящем.