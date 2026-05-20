В Литве были подняты истребители НАТО после объявления воздушной тревоги
Объявленная в Литве возможная угроза воздушному пространству миновала, сообщают СМИ. Утром 20 мая аэропорт Вильнюса закрыли, а в воздух подняли истребители НАТО после объявления воздушной тревоги.
Люди прятались на парковках и в убежищах, пока тревога не была снята. Руководство Литвы также предпочло уйти в укрытие. Теперь им предстоит ответить на вопрос: был ли беспилотник, и как они собираются далее реагировать на подобные сигналы.
После недавнего падения украинского дрона со взрывчаткой в Литве власти официально признали уязвимость национальной системы предупреждения об атаках современных дронов.
Ранее падение дронов ВСУ зафиксировано также в Латвии и Эстонии. Глава украинского МИД Андрей Сибига даже был вынужден принести извинения Таллину, но власти прибалтийских стран и в этом обвиняют Россию.