Литовский госканал LRT не доволен наступлением на свободу слова

Работники литовского государственного телеканала LRT начинают недельный марафон протестов: они собираются забрасывать начальство петициями, объявлять минуты молчания в прямом эфире, а завершат все митингом у стен парламента.

Сотрудники телеканала утверждают, что борются против небывало масштабного наступления на свободу слова. Дело в том, что в Сейме сейчас обсуждают законодательные поправки, которые позволят увольнять руководство LRT одним росчерком пера.

Как указывают в открытом письме журналисты, это противоречит европейскому Акту о свободе СМИ и Конституции Литвы. Все 200 работников LRT готовы идти до конца в защите своих прав, а точнее, прав своего директора.