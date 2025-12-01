3.72 BYN
Литовский госканал LRT не доволен наступлением на свободу слова
Работники литовского государственного телеканала LRT начинают недельный марафон протестов: они собираются забрасывать начальство петициями, объявлять минуты молчания в прямом эфире, а завершат все митингом у стен парламента.
Сотрудники телеканала утверждают, что борются против небывало масштабного наступления на свободу слова. Дело в том, что в Сейме сейчас обсуждают законодательные поправки, которые позволят увольнять руководство LRT одним росчерком пера.
Как указывают в открытом письме журналисты, это противоречит европейскому Акту о свободе СМИ и Конституции Литвы. Все 200 работников LRT готовы идти до конца в защите своих прав, а точнее, прав своего директора.
При всем сочувствии к протесту, нельзя не отметить, что LRT не запомнилось зрителям ни разоблачениями, ни защитой обделенных, да и бастионом свободы слова эту компанию считать довольно странно.