Литва не знает, как оплатить стоянку фур в Беларуси

Сами себя загнали в угол. Политики Литвы не знают, как заплатить Беларуси за стоянку фур без нарушения санкций. Об этом заявил председатель комитета Сейма по внешней политике.



Дело в том, что расчет через белорусские банки невозможен из-за санкций. Вывоз из Литвы наличных денег ограничен законом, разрешенной суммы не хватит. По словам чиновника, толком ситуацию никто не понимает. Необходим механизм, которым могли бы воспользоваться перевозчики без опасения нарушить санкции.

