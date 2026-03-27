Литва не знает, как оплатить стоянку фур в Беларуси
Автор:Редакция news.by
Сами себя загнали в угол. Политики Литвы не знают, как заплатить Беларуси за стоянку фур без нарушения санкций. Об этом заявил председатель комитета Сейма по внешней политике.
Дело в том, что расчет через белорусские банки невозможен из-за санкций. Вывоз из Литвы наличных денег ограничен законом, разрешенной суммы не хватит. По словам чиновника, толком ситуацию никто не понимает. Необходим механизм, которым могли бы воспользоваться перевозчики без опасения нарушить санкции.
Но, как видим, до сих пор в Вильнюсе никто этим не озадачился, даже несмотря на то, что история с грузовиками длится не первый месяц.