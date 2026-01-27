Политика милитаризации в Прибалтике выходит на новый уровень. Литва предложила Польше милитаризовать Сувалкский коридор (узкую полоску земли, которая тянется от границы Беларуси к границе Калининградской области).

Вильнюс выделил недавно 100 млн евро на создание там крупного полигона, Науседа предложил Варшаве расширить его, включив свои земли. Несмотря на недовольства литовских фермеров, ведь ради возведения военного объекта у них конфискуют десятки гектаров земли, но властям откровенно не до людей. Науседа полагает, что это будет уникальной в рамках НАТО оборонной инициативой.