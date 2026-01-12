3.70 BYN
Литва решила ограничить поддержку Украине одним кораблем
Автор:Редакция news.by
Громогласные заявления о помощи Киеву на деле оборачиваются пустышкой. Воинственная Литва решила поддержать Украину, направив ей... целый один корабль.
Он станет частью европейских гарантий безопасности. Об этом не постеснялся заявить лично Науседа, уточнив, что вклад является довольно весомым с учетом размера и возможностей Литвы.
Корабль станет дополнением к контингенту в 150 человек. При этом президент Литвы отметил, что литовские военные участвовать в боевых действиях в Украине не будут.