Литва решила ограничить поддержку Украине одним кораблем

Громогласные заявления о помощи Киеву на деле оборачиваются пустышкой. Воинственная Литва решила поддержать Украину, направив ей... целый один корабль.

Он станет частью европейских гарантий безопасности. Об этом не постеснялся заявить лично Науседа, уточнив, что вклад является довольно весомым с учетом размера и возможностей Литвы.