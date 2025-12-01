3.72 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Литва требует от ЕС усилить давление на Минск
Автор:Редакция news.by
Литовский режим вместо диалога с Минском идет на эскалацию. Главы МИД и Минтранса Литвы обратились в Еврокомиссию с требованием помочь вернуть литовские фуры из Беларуси.
Более того, министры решили, что проблема контрабанды на воздушных шарах также должна быть решена Европой. Не постеснялись литовцы и в очередной раз попросить Брюссель поддержать введение дополнительных санкций против Минска, которые сейчас активно разрабатывают в Вильнюсе.
Но и это еще не все, до конца декабря Государственный совет обороны прибалтийской республики намерен обсудить "ответные меры" на инциденты с аэростатами, которые официальные лица режима именуют "элементом гибридной атаки".