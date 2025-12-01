Литва требует от ЕС усилить давление на Минск

Литовский режим вместо диалога с Минском идет на эскалацию. Главы МИД и Минтранса Литвы обратились в Еврокомиссию с требованием помочь вернуть литовские фуры из Беларуси.

Более того, министры решили, что проблема контрабанды на воздушных шарах также должна быть решена Европой. Не постеснялись литовцы и в очередной раз попросить Брюссель поддержать введение дополнительных санкций против Минска, которые сейчас активно разрабатывают в Вильнюсе.