Демография против политики литовских властей. Показатели рождаемости в стране остаются худшими в Европейском союзе. Каждый год в Литве умирает примерно на 20 тысяч человек больше, чем рождается. Это не сухая статистика, а тревожный сигнал: регионы буквально пустеют.



В Шяуляй число новорожденных за 10 лет сократилось почти вдвое. Однако вместо того чтобы искать решения демографического кризиса, власти заняты привычной риторикой - поиском врагов и разжиганием военной истерии.