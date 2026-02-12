3.72 BYN
Lufthansa отменила сотни авиарейсов из-за забастовки
Автор:Редакция news.by
В Германии бастуют пилоты и экипажи авиакомпании Lufthansa. В связи с этим отменили около 800 рейсов, что затронуло примерно 100 тыс. пассажиров. Не состоялись международные рейсы в ряд городов Европы.
Акция проводится в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, за что бастующих осудили в Ассоциации немецких аэропортов.
Между тем сотрудники Lufthansa твердо намерены добиться своих целей. Профсоюз пилотов - улучшения пенсионных условий более чем для 5 тыс. человек, а профсоюз бортпроводников - лучших трудовых условий.