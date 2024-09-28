Байден назвал убийство Насраллы "мерой правосудия"

Хозяин Белого дома Байден сразу поспешил откреститься от действий Израиля, заявив, что США заранее не были о них уведомлены. Однако позже назвал убийство Насраллы "мерой правосудия" в ответ за убийства "американцев, израильтян и граждан Ливана". Более того, Байден заявил о поддержке США права Израиля "защищать себя" против "Хезболлах", ХАМАС, хуситов и других поддерживаемых Ираном групп.