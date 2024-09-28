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Байден назвал убийство Насраллы "мерой правосудия"

В ночь на 28 сентября Армия обороны Израиля нанесла удары по некоторым объектам движения "Хезболлах".

Хозяин Белого дома Байден сразу поспешил откреститься от действий Израиля, заявив, что США заранее не были о них уведомлены. Однако позже назвал убийство Насраллы "мерой правосудия" в ответ за убийства "американцев, израильтян и граждан Ливана". Более того, Байден заявил о поддержке США права Израиля "защищать себя" против "Хезболлах", ХАМАС, хуситов и других поддерживаемых Ираном групп.

Накануне американский президент также поручил в случае необходимости скорректировать расстановку американских сил на Ближнем Востоке.

Ранее Штаты направили в регион дополнительные истребители, авианосную группу, крейсеры и эсминцы.

СшаБейден

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