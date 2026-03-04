МАГАТЭ: повреждений объектов с ядерными материалами в Иране не обнаружено

В МАГАТЭ заявили, что повреждений объектов с ядерными материалами в Иране не обнаружено. На данный момент риска радиологического выброса нет.

Удары ВВС Израиля продолжаются по объектам в Тегеране. В Сети появились кадры, как недоношенных младенцев эвакуируют из разрушенной ударом США и Израиля больницы в Бушере. Оборудование в учреждении могло прекратить работу, новорожденные тогда погибли бы.

В Иране помощник погибшего верховного лидера заявил об отсутствии оснований для переговоров с США. Кроме того, официальный Тегеран сообщает, что церемония прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи на данный момент отложена.