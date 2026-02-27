Президент Франции Эммануэль Макрон намерен разместить французское ядерное оружие в Европе. Как пишет Politico, он может объявить об этом 2 марта, представляя новую ядерную стратегию Пятой республики.

Речь может идти о размещении истребителей "Рафаль" с ядерными боеприпасами в европейских странах или о передаче боеголовок другим государствам. Как подчеркивает издание, у Макрона остается все меньше времени для создания ядерного зонтика Европы. Президентские выборы во Франции пройдут уже в 2027 году.