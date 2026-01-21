Макрон покинул форум в Давосе

Трамп прибыл в Давос. На форуме он выступит с программной речью, поговорит с лидерами европейских стран и встретится с бизнесменами.

И уже не обошлось без скандала. По информации СМИ, президент Франции демонстративно покинул мероприятие за час до прибытия Трампа. Все из-за того, что накануне американский лидер публично отказался от участия в предложенном Макроном саммите G7 в Париже.

Более того, ранее Трамп опубликовал в соцсетях личную переписку с французским лидером, тем самым выставив того на посмешище. Отмечается, что таким образом президент США решил наказать Макрона за отказ присоединиться к Совету мира.