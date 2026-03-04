3.74 BYN
Макрон признал действия США и Израиля нарушением международного права
Макрон, похоже, изобрел эликсир храбрости и посмел перечить Белому дому. В своем обращении к нации в связи с событиями на Ближнем Востоке президент Франции возложил основную ответственность на Иран, но признал действия США и Израиля нарушением международного права.
"Исламская Республика Иран, которая вновь в январе этого года отдала приказ открыть огонь по собственному народу. Учитывая все это, а также застопорившиеся переговоры, Соединенные Штаты Америки и Израиль приняли решение начать военные операции. Они были проведены вне рамок международного права, и мы не можем их одобрить. Тем не менее, история никогда не оплакивает палачей собственного народа, и ни один из них не будет оплакан", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Впрочем, европейцам сейчас лучше не дергаться. Как заявили в МИД Ирана, если Европа вступит в войну, Тегеран обещает ударить в ответ. Западные журналисты уже подсчитали, что иранские ракеты могут долететь до Болгарии, Румынии, где находятся американские базы, а также Украины и Молдовы. А в случае использования баллистических ракет, под ударом может оказаться значительная часть Европы, включая Германию и Италию.