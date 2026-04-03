Макрон призвал бороться с гегемонией США и Китая
Автор:Редакция news.by
Президент Франции, в свою очередь, призвал страны со средним уровнем влияния сплотиться против гегемонии США и Китая. Призыв Макрон направил властям Японии, Южной Кореи, Австралии, Бразилии, Индии и Канады.
Во время визита в Сеул он заявил, что цель парижской инициативы - не быть "вассалами двух гегемонистских держав".
Нынешние призывы Макрона прозвучали после того, как президент США раскритиковал европейские страны НАТО. Францию Трамп откровенно назвал "весьма неполезной", поскольку та запретила военным самолетам США пролеты над своей территорией в рамках антииранской операции.