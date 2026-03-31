Макрон призвал к созданию независимой от американских компаний системы платежей в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за создание независимой от американских компаний модели платежей для европейских стран.
"Нам необходимо создать суверенную платежную систему. Отказаться от контроля над платежами означало бы согласиться с тем, что суть наших транзакций зависит от игроков, которые не всегда разделяют наши взгляды и не всегда преследуют те же интересы", - приводит его слова телеканал BFMTV.
Макрон подчеркнул, что платежи - это "последний километр экономического суверенитета", и контролировать их - значит "контролировать безопасность торговых операций, целостность экономики, способность принимать решения самостоятельно и, следовательно, независимость".
Телеканал отмечает, что использование платежных систем Visa или Mastercard сопряжено с необходимостью выплачивать им комиссию за каждый перевод, и сумма в течение года может достигать нескольких миллиардов евро. Использование же европейской платежной системы позволит оставить эти деньги внутри экономики ЕС.
Кроме того, Visa и Mastercard подчиняются американскому законодательству, а это означает, что на них могут влиять принимаемые за пределами Европы политические решения. "В условиях геополитической напряженности это создает потенциальный риск зависимости и даже блокировки платежей", - указывает телеканал.
Власти Франции традиционно выступают одним из самых активных сторонников европейского стратегического суверенитета, включая финансовую и платежную независимость от Соединенных Штатов. Призывы создать независимую от американских систем платежную инфраструктуру усиливаются на фоне геополитических напряжений и торговых споров.