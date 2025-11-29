Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Макрон решил напугать французов громкими заявлениями

Президент Франции снова решил напугать публику громкими заявлениями. Макрон объявил, что местным жителям необходимо готовиться к гибридной войне с Россией.

При этом хозяин Елисейского дворца подчеркнул, что он не думает, что завтра на Францию нападет Россия, но считает, что есть информационная война, или, как ее еще называют, "гибридная".

Рейтинг Макрона - на самом низком уровне с его первого избрания президентом. Число французских избирателей, которые одобряют политику президента, второй месяц подряд - всего 16 %. А часть избирателей, которые "крайне недовольны" Макроном, достигла рекордных 56 %.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

РоссияЭммануэль Макрон