Макрон решил напугать французов громкими заявлениями

Президент Франции снова решил напугать публику громкими заявлениями. Макрон объявил, что местным жителям необходимо готовиться к гибридной войне с Россией.



При этом хозяин Елисейского дворца подчеркнул, что он не думает, что завтра на Францию нападет Россия, но считает, что есть информационная война, или, как ее еще называют, "гибридная".



Рейтинг Макрона - на самом низком уровне с его первого избрания президентом. Число французских избирателей, которые одобряют политику президента, второй месяц подряд - всего 16 %. А часть избирателей, которые "крайне недовольны" Макроном, достигла рекордных 56 %.