Макрон созвал заседание совета по обороне на фоне напряженности в Арктике

Макрон созвал экстренное заседание совета по обороне страны на фоне напряженности в Арктике, пишет Reuters.

Ночью Париж объявил, что первая группа французских военнослужащих уже направлена в Гренландию для участия в совместных учениях с Данией. Это решение последовало за переговорами американских, датских и гренландских представителей, которые выявили "фундаментальные и, возможно, непреодолимые разногласия" в видении будущего острова. Макрон предупредил, что любое нарушение суверенитета Дании вызовет "каскад беспрецедентных последствий" для НАТО и трансатлантических отношений.

В качестве альтернативы Париж предлагает свои услуги. Например, Франция уже смогла заменить США в вопросе предоставления разведданных для Украины. Две трети от их общего числа поступают именно из Парижа. Кроме того, Макрон заявил о необходимости в краткосрочной перспективе обзавестись Евросоюзу оружием, аналогичным российскому "Орешнику".