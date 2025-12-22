Макрон заявил о строительстве нового авианосца

Франция продолжает спускать средства налогоплательщиков на милитаризацию. Макрон сообщил об окончательном утверждении проекта строительства нового авианосца, который должен прийти на замену атомному французскому авианосцу "Шарль де Голль" - единственному кораблю такого типа в составе ВМС Пятой республики.

Макрон уточнил, что в его постройке будет задействовано около 800 компаний. Сам политик планирует посетить верфь, где будет заложен новый корабль, в феврале. По данным СМИ, речь идет о верфи в Сен-Назере на западе страны.