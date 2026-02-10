Возобновление диалога с Россией отвечает интересам Европы, и Париж уже сделал первый шаг в этом направлении, восстановив каналы связи с Москвой на техническом уровне. Об этом в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он добавил, что диалог с Россией необходим для того, чтобы ЕС не остался на обочине мировой геополитики, особенно с учетом продвигающихся в позитивном ключе переговоров по украинской проблематике между Москвой и Вашингтоном. И выразил надежду, что впоследствии к этой инициативе подключатся и другие европейские страны.

И как заявили в Кремле, у Москвы и Парижа были контакты, которые при желании помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне, и отметили, что слова Макрона о необходимости возобновить отношения с Россией импонируют Москве.