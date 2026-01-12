Малайзия и Индонезия заблокировали доступ к чат-боту Grok Илона Маска

Чат-бот Grok. Фото Unsplash news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f3fc887-5db3-41e4-928a-68406aa6dacd/conversions/496a6111-19ae-43b5-b151-8279cdd54ec7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f3fc887-5db3-41e4-928a-68406aa6dacd/conversions/496a6111-19ae-43b5-b151-8279cdd54ec7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f3fc887-5db3-41e4-928a-68406aa6dacd/conversions/496a6111-19ae-43b5-b151-8279cdd54ec7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f3fc887-5db3-41e4-928a-68406aa6dacd/conversions/496a6111-19ae-43b5-b151-8279cdd54ec7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Малайзия и Индонезия заблокировали доступ к чат-боту с искусственным интеллектом Grok, разработанному компанией Илона Маска, из-за способности этого инструмента создавать дипфейки. Об этом говорится в материале BBC.

Страны Юго-Восточной Азии заявили, что Grok, инструмент на платформе X Маска, может использоваться для генерации откровенных изображений с участием женщин и детей, без получения на это согласия пользователей. Как отмечает BBC, они первыми в мире запретили этот инструмент искусственного интеллекта.

Министерства связи Малайзии и Индонезии в отдельных заявлениях объявили о своих мерах против Grok.

Комиссия по коммуникациям и мультимедиа Малайзии заявила 11 января, что ранее в этом году направила компании X уведомления с требованием ужесточения мер после того, как обнаружила "неоднократное злоупотребление" с применением инструмента Grok для создания вредоносного контента. Однако в своем ответе компания X сосредоточилась в основном на процессе подачи жалоб пользователями, указали в регулирующем органе. В заявлении также говорилось, что Grok будет заблокирован до тех пор, пока не будут внедрены эффективные меры защиты, и содержался призыв к общественности сообщать о вредоносном контенте в интернете.

Использование платформы Grok для создания контента сексуального характера является нарушением прав человека, достоинства и безопасности в интернете, заявила министр связи и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид в своем посте в Instagram.

Использование Grok для создания изображений сексуального характера было осуждено лидерами по всему миру, отмечает BBC. Как обращает внимание Euronews, ИИ-чатбот Grok Илона Маска сталкивается с растущим вниманием в ЕС, Великобритании, Индии и Франции из-за его использования для создания откровенных изображений без согласия пользователей.