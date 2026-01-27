"Маршруты мешали пропаганде" - Самуль о том, почему Латвия отменила автобусное сообщение с Беларусью

"Власть имущие, чтобы остаться при своих постах, чтобы продолжать ту линию политическую, которую они сейчас гнут, им нужно всегда рассказывать, какие у них плохие соседи в виде Республики Беларусь и Российской Федерации. Они уже пытаются всеми способами, которыми только возможно, препятствовать тому, чтобы люди узнали правду. Например, те, кто посещают ту же самую Россию, Беларусь и видят, что все не так, как рассказывают латвийских СМИ. На фоне этого мне тоже также известно, что многие люди сейчас сотрудничают со спецслужбами Латвии. Так, появляются блогеры, которые пытаются все время доказать, что латвийские СМИ не врут и говорят правду. Т.е. нельзя ездить сюда, здесь вас завербуют, здесь "мордоры" арестуют, посадят и т.д. Именно маршруты, регулярные автобусы мешали их пропаганде, так как многие люди, все-таки приезжая сюда, видели, какая картина на самом деле, и приезжая обратно, они вещали это своим родственникам, друзьям, а те передавали дальше".