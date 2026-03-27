Масштабный разлив нефти в Мексиканском заливе грозит стать серьезной экологической катастрофой

Масштабный разлив нефти в Мексиканском заливе обещает стать самой серьезной экологической катастрофой в регионе за многие годы. Здесь уже фактически сорван рыболовный сезон. Пятно расползлось на морской поверхности на площади в 600 квадратных километров, загрязнив берега сразу трех заповедников.

Собрано около полутысячи тонн нефти и нефтепродуктов, но это лишь малая часть. Виновник загрязнения - неизвестное судно. Как заявляют мексиканские власти, есть несколько подозреваемых, причину экологической катастрофы сейчас устанавливают. Разлив нанес серьезный ущерб рыболовству сразу в нескольких мексиканских штатах.