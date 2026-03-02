3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Масштабные акции в поддержку Ирана прошли в крупнейших городах Азии
Автор:Редакция news.by
Акции в поддержку Ирана охватили самые разные уголки планеты. Протестующие в Ванкувере потребовали от Вашингтона и Тель-Авива немедленно прекратить атаки на суверенную страну и вернуться к соблюдению международного права.
Война в Персидском заливе крайне непопулярна в Северной Америке: в США, по соцопросам, ее противниками являются 80 % граждан, в Канаде - 90.
А в азиатских странах поддержка Ирана является практически всеобщей. Накануне масштабные акции в поддержку Ирана прошли в Стамбуле, Багдаде, а также в десятках городов Пакистана.