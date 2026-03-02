Массовая акция протеста в поддержку Ирана прошла в столице Болгарии

В мире не утихают митинги в поддержку Ирана и против американо-израильской военной операции.

Массовая акция протеста прошла в болгарской столице - Софии. Демонстранты требуют скорейшего завершения боевых действий.

В Багдаде протест завершился насилием. Участники акции предприняли попытку прорваться в так называемую зеленую зону - район города, где размещается американское посольство. Полиция применила слезоточивый газ.