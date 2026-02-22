3.73 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
Массовые беспорядки в Албании: оппозиция применила коктейли Молотова при штурме здания парламента
Ожесточенные столкновения между полицией и участниками антиправительственных протестов развернулись минувшим вечером в столице Албании - Тиране. Тысячи полицейских и десятки тысяч сторонников Демократической партии вели сражения по всем правилам военной науки: активисты шли на штурм зданий парламента и правительства, применяя булыжники и коктейли Молотова. Блюстители порядка отвечали им залпами водометов и газовых гранатометов.
Оппозиционная Демократическая партия последние несколько недель добивается отставки правительства, которое обвиняет в коррупции. Однако проправительственные депутаты добились принятия закона, который выводит министров из-под любой уголовной ответственности.
Поскольку иммунитет высших чиновников практически лишил парламентское меньшинство легальных методов борьбы, сторонники Демпартии вышли на улицы. Атаки на парламент и Кабмин оппозиция обещает повторять изо дня в день вплоть до ухода правительства в отставку: на борьбу с беспорядками власти откомандировали 1600 полицейских.