Массовые беспорядки в Албании: оппозиция применила коктейли Молотова при штурме здания парламента

Ожесточенные столкновения между полицией и участниками антиправительственных протестов развернулись минувшим вечером в столице Албании - Тиране. Тысячи полицейских и десятки тысяч сторонников Демократической партии вели сражения по всем правилам военной науки: активисты шли на штурм зданий парламента и правительства, применяя булыжники и коктейли Молотова. Блюстители порядка отвечали им залпами водометов и газовых гранатометов.

Оппозиционная Демократическая партия последние несколько недель добивается отставки правительства, которое обвиняет в коррупции. Однако проправительственные депутаты добились принятия закона, который выводит министров из-под любой уголовной ответственности.