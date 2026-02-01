Массовые протесты в Миннеаполисе - "цветная революция" вернулась в США?

В Соединенных Штатах Америки стремительно обостряется внутренняя ситуация: Миннесота уже несколько недель является центром массовых протестов, начавшихся после гибели людей во время операций иммиграционных структур. Акции переросли в столкновения с федеральными агентами и обнажили глубокие противоречия между Вашингтоном и местными властями.

Обычно, когда в США приближается очередной электоральный цикл, страна входит в привычный ритм политического содрогания, где каждый новый кризис становится продолжением предыдущего, а улицы превращаются в декорации для бесконечного сериала о борьбе за власть.

В начале 2026 года (канун выборов в Конгресс) события в Миннесоте стали именно таким эпизодом - ярким, болезненным, почти кинематографичным. Город, который уже не раз становился ареной для идеологических столкновений, вновь оказался в центре национального внимания. Миннеаполис, переживший волну протестов BLM в 2020-м, теперь снова погрузился в атмосферу уличного кипения. Все это спровоцировало гибель двух протестующих. Трагичные события стали спусковым крючком для очередного витка американского политического хаоса.

Началось все с трагедии, которая в иной стране могла бы остаться локальным эпизодом, но в Соединенных Штатах неизбежно превращается в национальный символ. Алекс Претти, гражданин США, погиб во время миграционного рейда. Федеральные агенты утверждали, что он представлял угрозу, власти штата - что он был убит безосновательно.

Вторая смерть активистки Рене Гуд лишь усилила напряжение. Видеокадры, где ее автомобиль блокирует путь агентам, стали предметом бесконечных споров: одни видели в этом отчаянный протест, другие - агрессивное вмешательство в работу федеральных служб. Как и всегда в США, две версии правды столкнулись лоб в лоб, и каждая сторона объявила свою единственно возможной.

Но трагедия стала лишь искрой. Пламя разгорелось, когда местные власти, губернатор Миннесоты и мэр Миннеаполиса, потребовали федеральных агентов ICE покинуть город. Дональд Трамп ответил угрозой ввести войска, американский лидер видит ситуацию совсем под другим углом.

Дональд Трамп, президент США:

"Вы много слышите про Миннесоту. Но по всей стране мы обезвредили тысячи закоренелых, жестоких преступников. Вам не говорят, что в Вашингтоне преступность теперь практически отсутствует. За год мы снизили число убийств как ни одно правительство в истории нашей страны".

Исторические параллели напрашиваются сами собой. Необходимо учитывать контекст последних двух десятилетий. США пережили череду кризисов, каждый из которых оставил глубокий след. После терактов 11 сентября 2001 года страна вошла в эпоху повышенной тревожности и расширения полномочий силовых структур. Финансовый кризис 2008 года подорвал доверие к экономической модели, которая считалась устойчивой. Политическая поляризация усилилась в период президентства Барака Обамы, когда общество разделилось по вопросам здравоохранения, миграции и расовых отношений. Далее были пандемия, протесты BLM, штурм Капитолия, миграционные волны - все это не то, чтобы пропало бесследно, оно наслаивалось одно на другое, формируя атмосферу хронического напряжения. В стране, где судебная культура построена на состязательности интерпретаций, истина стала не фактом, а трофеем, за который борются политики, журналисты, активисты и даже простые жители города.

Кари Род, жительница пригорода Миннеаполиса:

"Тот факт, что федеральные агенты приходят в мой район и забирают людей, хотя в 70 % случаев это не преступники, меня не устраивает".

Миннеаполис превратился в город-майдан, где улицы стали пространством политического противостояния. В город съехались активисты со всей страны - подготовленные, обученные, умеющие работать с камерой, знающие, как создать эффектный кадр. В толпе появляются звезды - актеры, музыканты, блогеры, которые превращали протест в медийное событие.

Натали Портман, актриса (США):

"К сожалению, мы переживаем ужасный момент в нашей стране, когда федеральное правительство нападает на мирных жителей в наших собственных городах. Невозможно игнорировать то, что ICE делает с нашей страной".

Трамп, как всегда, находится в центре бури. Он требует от демократов сотрудничества, обвиняет губернатора и мэра в подстрекательстве к мятежу, говорит о саботаже, о сокрытии информации, о том, что местные власти не дают полиции защитить сотрудников ICE.

Демократы отвечают угрозами шатдауна, обвинениями в авторитаризме, призывами к сопротивлению. Даже внутри Республиканской партии возник раскол: 5 членов требуют расследования инцидентов, демонстрируя недоверие к собственному президенту. Все это происходит на фоне приближающихся промежуточных выборов, где каждая смерть, протест и видеоролик становится частью политической борьбы.

Такер Карлсон, журналист (США):

"Мы наблюдаем разрушение социальной ткани, правительства и, возможно, всей нации. Это один из самых серьезных моментов в нашей жизни. Реакция администрации, местных властей, властей штата Миннесота определят дальнейший путь США".

Все же Миннеаполис с января 2026 года - это не просто очередной эпизод американской политической драмы, а симптом более глубокого процесса. Страна, которая десятилетиями вмешивалась в дела других государств, теперь сама переживает то, что когда-то называла "цветными революциями". Организаторы, методички, медийные кампании, эмоциональные лозунги, попытки мобилизовать электорат через уличную активность - все это выглядит так, будто США столкнулись с собственным отражением, которое оказалось пугающе знакомым.

Вопросы о том, кому выгодны беспорядки, звучат все громче. Демократы используют их, чтобы ослабить Трампа, республиканцы - чтобы обвинить демократов в саботаже, медиа - чтобы поднять рейтинги, а активисты - чтобы получить внимание. Но за всеми этими интересами теряется главное - судьба страны, которая все чаще живет не по законам демократии, а по законам шоу. Если хаос действительно хуже всего, как предупреждают некоторые американские журналисты, то Миннеаполис может стать не финалом, а прологом к куда более масштабному кризису.