Массовые протесты в столице Албании переросли в столкновения с полицией

Массовые протесты в албанской столице переросли в столкновения с полицией. В Тиране тысячи людей присоединились к демонстрации из-за коррупционных обвинений против вице-премьера.

Протестующие требовали отставки правительства. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, а участники акции начали забрасывать здание премьер-министра бутылками с зажигательной смесью и фейерверками.

Ситуация в стране накалилась из-за обвинений, предъявленных вице-премьеру еще в декабре. Ее подозревают во вмешательстве в гостендеры на крупные инфраструктурные проекты и лоббировании интересов отдельных компаний. Чиновница обвинения отрицает.

