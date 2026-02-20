Массовые протесты в столице Албании переросли в столкновения с полицией

Массовые протесты в албанской столице переросли в столкновения с полицией. В Тиране тысячи людей присоединились к демонстрации из-за коррупционных обвинений против вице-премьера.

Протестующие требовали отставки правительства. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, а участники акции начали забрасывать здание премьер-министра бутылками с зажигательной смесью и фейерверками.