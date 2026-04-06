Медиаэксперт Ороскулов: Запад уничтожает неугодную правду

Западом удаляется контент не только потому, что он неугоднен по информационному содержанию, но и потому, что является прямым конкурентом в Сети по популярности. В марте этого года без предупреждения и, на наш взгляд, по надуманной причине был заблокирован проект Белтелерадиокомпании "Фактор.by", который собирал миллионные просмотры и вызывал неподдельный интерес на интернет-платформах многих стран. Так что рубить топором нынче в моде. Послушаем мнение экспертов.

"Коллективный Запад в лице Соединенных Штатов Америки, стран Западной Европы и так далее никогда не соблюдал те концепции, о которых они сами говорят, особенно на постсоветском пространстве. Так называемая свобода слова - это лишь инструмент для того, чтобы повлиять на геополитическую ситуацию. То есть для них это нормально. Они исходят только из своих интересов. Если этим интересам кто-то угрожает, будь то Российская Федерация, будь то Беларусь, Кыргызстан или Казахстан, они никогда не поколеблются и заблокируют нас от греха подальше. Все. Кстати, санкции и санкционная политика ровно исходят из этих же принципов. Они убирают оппозиционный взгляд, который не подходит их интересам. Вот и все".