Мэр Вильнюса раскритиковал реакцию властей Литвы на инциденты с метеозондами

Мэр Вильнюса выступил с резкой критикой реакции властей на метеозонды. По его словам то, что сейчас происходит с воздушными шарами, - это прежде всего большой репутационный ущерб Вильнюсу, не говоря уже о том, что это сорванные планы людей и рухнувшие рабочие графики.

Градоначальник уверен, что национальное правительство сейчас растеряно и не имеет четкого плана. С ним согласны и представители оппозиции в Сейме Литвы, которые критикуют решения и риторику премьера Ругинене.