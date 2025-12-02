3.73 BYN
Мэр Вильнюса раскритиковал реакцию властей Литвы на инциденты с метеозондами
Автор:Редакция news.by
Мэр Вильнюса выступил с резкой критикой реакции властей на метеозонды. По его словам то, что сейчас происходит с воздушными шарами, - это прежде всего большой репутационный ущерб Вильнюсу, не говоря уже о том, что это сорванные планы людей и рухнувшие рабочие графики.
Градоначальник уверен, что национальное правительство сейчас растеряно и не имеет четкого плана. С ним согласны и представители оппозиции в Сейме Литвы, которые критикуют решения и риторику премьера Ругинене.
Они заявляют, что та, похоже, не понимает, с каким кризисом столкнулась Литва, а также о том, что должность премьер-министра для Ругинене оказалась слишком сложна.