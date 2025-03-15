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Меркель посоветовала учитывать интересы России, Стармер призывает усиливать давление на РФ
Запад в вопросе украинского урегулирования должен учитывать интересы России. Такой совет сегодняшним политикам США и ЕС дала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, игнорирование позиции Москвы может лишь усугубить напряженность и затруднить поиск дипломатических решений. При этом Меркель подчеркнула, что Евросоюз идет на значительные риски ради поддержки Киева.
Стармер призывает усиливать давление на Россию
А британский премьер Стармер заявил, что реакция России на предложение о 30-дневном прекращении огня была недостаточно убедительной. Поэтому политик призывает страны ЕС продолжить давление на Москву.
Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:
"Мы договорились, что продолжим усиливать давление на Россию. Сохраним военную помощь Украине и ужесточим ограничения на экономику России, чтобы ослабить военную машину Путина и заставить его сесть за стол переговоров. Наши военные встретятся в четверг на следующей неделе здесь, в Соединенном Королевстве, чтобы разработать четкие и надежные планы по вступлению в мирное соглашение и гарантировать будущую безопасность Украины".
Стармер также объявил, что планы по размещению европейских миротворцев в Украине "переходят в оперативную фазу". В частности, обсуждаются детали отправки войск.
Ранее он выражал сомнения в том, что приостановка боевых действий в Украине может гарантировать достижение мира.