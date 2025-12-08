Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Мерц, Макрон и Стармер решили доработать мирный план Трампа

Мерц, Макрон и Стармер решили доработать мирный план Трампа. Сейчас он находится на завершающем этапе, сообщает Guardian.

Также уточняется, что предстоит доработать вопросы надежных гарантий безопасности и предложений по послевоенному восстановлению Украины.

Агентство Reuters передает слова Зеленского о том, что сегодня, 9 декабря, США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. Он сообщил, что план сокращен с 28 пунктов до 20, а также, что компромисс по вопросу территорий пока не найден.

Зеленский прибыл в столицу Британии накануне, где встретился с главой правительства Стармером, канцлером Германии Мерцем и президентом Франции Макроном.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Украинамирный планВладимир ЗеленскийДональд Трамп