Мерц, Макрон и Стармер решили доработать мирный план Трампа
Автор:Редакция news.by
Мерц, Макрон и Стармер решили доработать мирный план Трампа. Сейчас он находится на завершающем этапе, сообщает Guardian.
Также уточняется, что предстоит доработать вопросы надежных гарантий безопасности и предложений по послевоенному восстановлению Украины.
Агентство Reuters передает слова Зеленского о том, что сегодня, 9 декабря, США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. Он сообщил, что план сокращен с 28 пунктов до 20, а также, что компромисс по вопросу территорий пока не найден.
Зеленский прибыл в столицу Британии накануне, где встретился с главой правительства Стармером, канцлером Германии Мерцем и президентом Франции Макроном.