Мерц, Макрон и Стармер решили доработать мирный план Трампа

Агентство Reuters передает слова Зеленского о том, что сегодня, 9 декабря, США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. Он сообщил, что план сокращен с 28 пунктов до 20, а также, что компромисс по вопросу территорий пока не найден.