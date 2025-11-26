Мерц недоволен уровнем занятости украинских беженцев

Выступая на собрании объединения немецких работодателей, канцлер констатировал, что уровень занятости украинцев в ФРГ не превышает 30 %, в то время как в других странах Евросоюза этот показатель достигает 80 %.

По его мнению, смена системы пособий для выходцев из Украины на менее существенные выплаты создаст для них более весомые стимулы для поиска работы и интеграции на рынок труда. Соответствующую законодательную инициативу ранее утвердило федеральное правительство.