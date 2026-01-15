Мерц: Отказ от ядерной энергетики был серьезной стратегической ошибкой

"Я хочу, чтобы в какой-то момент у нас снова были приемлемые рыночные цены на электроэнергию и не нужно постоянно субсидировать цены на энергоносители из федерального бюджета. Мы не можем сделать это в долгосрочной перспективе. Я хочу сказать это здесь, это почти тривиально, но я хочу сказать это снова. Отказ от ядерной энергетики был серьезной стратегической ошибкой", - заявил канцлер Германии.