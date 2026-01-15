3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
Мерц: Отказ от ядерной энергетики был серьезной стратегической ошибкой
Отказ Германии от ядерной энергетики был серьезной стратегической ошибкой - об этом заявил канцлер ФРГ Мерц. При нем, напомним, произошел фундаментальный поворот в энергетической политике страны.
"Я хочу, чтобы в какой-то момент у нас снова были приемлемые рыночные цены на электроэнергию и не нужно постоянно субсидировать цены на энергоносители из федерального бюджета. Мы не можем сделать это в долгосрочной перспективе. Я хочу сказать это здесь, это почти тривиально, но я хочу сказать это снова. Отказ от ядерной энергетики был серьезной стратегической ошибкой", - заявил канцлер Германии.
Новое правительство во главе с Мерцем в 2025 году официально отменило план поэтапного отказа от атомной энергетики, который был принят при Шольце. Согласно прежней стратегии, атомные электростанции должны были полностью вывести из эксплуатации к 2035 году. Тем не менее, энергокризис, вызванный резким снижением поставок природного газа из России, существенно скорректировал курс.