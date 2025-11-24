Мерц заявил о невозможности принятия плана по урегулированию украинского конфликта без согласия ЕС

Прорыва на переговорах по урегулированию украинского конфликта к концу ноября ждать не стоит. Такое мнение выразил Фридрих Мерц в ходе неформального саммита ЕС по Украине в Анголе.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

"Мы приветствуем тот факт, что переговоры по мирному плану состоялись в Женеве, а также промежуточный результат. Некоторые вопросы были прояснены, но мы также знаем, что мир в Украине не наступит в одночасье. Повторюсь, любое соглашение, касающееся европейских государств, Европейского союза или НАТО, требует согласия европейских партнеров или консенсуса внутри альянса".