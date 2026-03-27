Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Meta и YouTube рискуют утонуть в потоке исков

Суд Лос-Анджелеса обязал компании Meta и YouTube выплатить около 3 млн долларов компенсации 20-летней девушке, которая обвинила эти компании в нанесении вреда своему психическому здоровью.

Она утверждает, что использование Facebook и просмотр видео вызвали у нее депрессию и мысли о суициде. Девушка заявляет, что начала смотреть YouTube в 6 лет, а к 9 годам проводила в соцсетях все свое время.

Суд посчитал, что корпорации виновны в халатности и обязаны заплатить пострадавшей компенсацию. Ни YouTube, ни Meta свою вину не признали и намерены обжаловать вердикт.

Разделы:

В мире

Теги:

СШАсоцсети