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Между ЕС и ЕАЭС: кому выгодно вступление Армении в Евросоюз
Кому выгодно вступление Армении в Евросоюз и чье прослеживается влияние в этом вопросе, рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков в эфире "Первого информационного".
Прежде всего, это влияние США, Запада, стремление продолжить разукомплектовывать постсоветское пространство, оттягивать от России и Беларуси страны, которые входят в СНГ, в ЕАЭС.
"За 15 лет Армения нарастила свой товарооборот со странами ЕАЭС более чем в 3 раза. Поэтому она сразу же лишится тех привилегий, которые существуют в нашем экономическом союзе", - обозначил Сергей Рачков.
Он предположил, что Армения рассчитывает на компенсацию от взаимодействия с Западом. "Мы видим, как Украина пыталась, Молдова, Грузия пытались, но там вовремя здравый смысл возобладал", - заметил гость эфира.
"Не знаю, считали ли политики в Ереване все плюсы и минусы этого шага (вступления Армении в ЕС - прим. ред.), или они просто выполняют установку посла Соединенных Штатов", - предположил Сергей Рачков.
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