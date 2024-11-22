Между ЕС и ЕАЭС: кому выгодно вступление Армении в Евросоюз

Кому выгодно вступление Армении в Евросоюз и чье прослеживается влияние в этом вопросе, рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков в эфире "Первого информационного".

Прежде всего, это влияние США, Запада, стремление продолжить разукомплектовывать постсоветское пространство, оттягивать от России и Беларуси страны, которые входят в СНГ, в ЕАЭС. Сергей Рачков

"За 15 лет Армения нарастила свой товарооборот со странами ЕАЭС более чем в 3 раза. Поэтому она сразу же лишится тех привилегий, которые существуют в нашем экономическом союзе", - обозначил Сергей Рачков.

Он предположил, что Армения рассчитывает на компенсацию от взаимодействия с Западом. "Мы видим, как Украина пыталась, Молдова, Грузия пытались, но там вовремя здравый смысл возобладал", - заметил гость эфира.